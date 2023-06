Yili berichtet über seine Innovationen bei Milchprodukten auf dem Global Dairy Congress

Piercristiano Brazzale, Präsident der International Dairy Federation (IDF), hob das enorme Potenzial und die Möglichkeiten in China hervor, einem wichtigen, aufstrebenden Milchmarkt. Er betrachtete den Kongress als Chance, tiefere Einblicke in die neuesten Entwicklungen in der chinesischen Milchwirtschaft sowie die Innovationsfähigkeiten der Yili Group zu gewinnen.

Richard Hall, Chairman von Zenith Global, erkannte bereits frühzeitig die rasante Entwicklung der chinesischen Milchwirtschaft in den vergangenen Jahren, und lobte die Branche dafür, dass sie in vielerlei Hinsicht eine führende Rolle eingenommen hat, insbesondere im Hinblick auf Innovation. Er betonte sein Vertrauen in das Potenzial der Branche, in Zukunft noch größere Fortschritte zu erzielen.

Bei den Rundtischgesprächen berichtete Dr. Yun über den umfassenden innovationsorientierten Ansatz von Yili, bei dem das Unternehmen auf Innovationen in den Bereichen Verarbeitung, Digital und Technologie setzt, um die Produktqualität zu steigern, das Verbrauchererlebnis zu verbessern und die Gesundheit der Verbraucher zu schützen.

In Bezug auf technologische Innovation und globale Gesundheit betonte Präsident Brazzale, inwiefern Innovation eine bedeutende treibende Kraft für die globale Gesundheit ist, da sie es den Menschen ermöglicht, sicherere, effektivere und zugängliche Produkte und Dienstleistungen zu genießen.

Dr. Judith Bryans sagte: „Der Global Dairy Congress bot uns eine großartige Gelegenheit, globale Ansichten zu Innovation und Zusammenarbeit miteinander zu teilen. Auf dem Kongress wurden viele der wichtigsten Innovationen in den Bereichen Milchwirtschaft, Gesundheit und Nachhaltigkeit präsentiert. Insbesondere war es wunderbar, die neuesten Innovationen zu sehen, die bei Milchprodukten aus China zum Einsatz kommen."

Die globale Milchwirtschaft hat in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnet. Herr Hall sagte: „Die Welt braucht bessere Ernährungskonzepte für eine wachsende Bevölkerung. Die Milchindustrie wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, zielgerichtetere Lösungen zu finden."

SATINE und AMBPOMIAL, zwei der Top-Marken von Yili, nahmen an dem diesjährigen Kongress als Platinsponsoren von Milch und Joghurt teil, dank ihrer führenden Innovationsfähigkeiten und ihrer hohen Produktqualität.

Während des Kongresses hielt Dr. Gerrit Smit eine Keynote-Rede mit dem Titel „Innovation for Global Health", in der Einzelheiten über die F&E-Geschichten von Yili und die technologischen Durchbrüche zweier seiner Produkte – SATINE Biomilch mit aktivem Lactoferrin und AMBPOMIAL Youqier kohlensäurehaltiges Joghurt – geteilt wurden.

In einer zunehmend umweltbewussten, digitalisierten und integrierten globalen Milchwirtschaft wird Yili auch weiterhin einen verbraucherorientierten, innovationsgetriebenen Ansatz verfolgen, um gesunde Produkte anzubieten, die Ernährungsbedürfnisse der Menschen über den gesamten Lebenszyklus hinweg erfüllen.

