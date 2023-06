Werbeveranstaltung "Shenzhen Stories" in Beijing

Beijing (ots/PRNewswire) - Die gemeinsam vom Servicebüro Beijing für

diplomatische Missionen und der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des

Stadtkomitees der KPC Shenzhen ausgerichtete Werbeveranstaltung "Shenzhen

Stories" begann am Abend des 21. Juni in Beijing.



Fast 200 chinesische und ausländische Teilnehmer, darunter diplomatische

Gesandte aus verschiedenen Ländern in China, Vertreter internationaler

Organisationen in China sowie Vertreter der Medien, kamen in Beijing zusammen,

um den Charme der traditionellen chinesischen Kultur zu erleben und mehr über

Shenzhens Praktiken und Auseinandersetzung mit der chinesischen Modernisierung

zu erfahren. Dies gab die Stadtverwaltung von Shenzhen bekannt.