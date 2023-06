Rüsselsheim (ots) -



- Mutig: Geschärftes, selbstbewusstes neues "Blitz"-Emblem

- Klar: Der "Blitz" als zentrales Element des Opel-Kompasses

- Prominent: Neuer "Blitz" erstrahlt auf der IAA Mobility in München



Opel hat heute eine Neuinterpretation seines legendären "Blitz"-Logos enthüllt,

die bereits ab 2024 die Serienmodelle zieren wird. Der neue Blitz wird auch

künftig zentraler Bestandteil des Opel-Kompasses und damit der spannenden und

hochgelobten Rüsselsheimer Design-Philosophie sein. Zugleich wird der Blitz

weiterhin stolz im Zentrum des Markengesichts Opel Vizor glänzen. Der Blitz

steht wie kaum ein anderes Zeichen für Elektrizität. Als Logo verleiht er daher

in idealer Weise der Ära der fortschreitenden Elektromobilität bei Opel

Ausdruck.





"Unser Blitz ist wichtiger als jemals zuvor. Denn er symbolisiert nicht nurunser Versprechen, Innovationen und Mobilität für alle erschwinglich zu machen,sondern er steht auch für unser Bekenntnis, bis 2028 in Europa zur komplettelektrischen Marke zu werden. Noch im laufenden Jahr werden wir bereits 15elektrifizierte Modelle anbieten und so mit Stolz sagen können: Opel istelektrisch", sagt Opel CEO Florian Huettl."Der Blitz ist das Markenzeichen unserer mutigen und klaren Design-Philosophie",führt Opel-Designchef Mark Adams aus. "Der geschärfte, selbstbewusste neue Blitzdurchschneidet den ihn umgebenden Ring und verleiht unserem charakteristischenLogo so einen noch progressiveren, moderneren Look. Er steht stolz in der Mittedes Opel-Kompasses, unserem zentralen Designprinzip. Der Kompass bildet dieunverwechselbare Basis unserer Front-, Heck und Innenraumgestaltung."Opel führt den neuen Blitz sukzessive in den kommenden Jahren in seinemProduktportfolio ein. Bereits 2024 wird das erste Serienfahrzeug im neuen Lookvorfahren. Doch schon in den nächsten Monaten wird das neue Markenlogo eineprominente Rolle spielen, wie Opel CEO Florian Huettl ankündigt: "Die IAAMobility ist eines der größten Mobilitätsevents der Welt und damit der perfekteOrt, an dem wir unseren neuen Blitz einem großen, internationalen Publikumoffiziell vorstellen. Darüber hinaus haben wir eine weitere Überraschung inMünchen geplant. Die Besucher dürfen gespannt sein", weckt Huettl die Neugier.