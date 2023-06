Sind Aktien derzeit zu teuer? Die meisten Aktien eher nicht, denn sie haben bereits eine milde Rezession eingepreist - aber die großen US-Tech-Aktien sind nach den extremen Anstiegen der letzten Monate viel zu teuer. Die sieben großen Tech-Werte waren es, die die US-Indizes nach oben gezogen haben - und wenn sie korrigieren (so wie heute etwa eine Nvidia oder eine Tesla), dann ziehen sie die Indizes eben auch mit nach unten. Heute ein interessantes Bild: Value-Aktien im Dow Jones deutlich besser als die Tech-Werte im Nasdaq 100, der VIX dagegen steigt deutlich an. Dämmert den Märkten, dass die Notenbanken bereit sind, eine Rezession auszulösen, weil sie nur so die Inflation in den Griff bekommen können (durch die damit verbundene Dämpfung der Nachfrage)?

