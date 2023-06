Greenback im Rallymodus

Der US-Dollar haussiert aktuell gegen den Japanischen Yen. Die Rally hat mittlerweile ein veritables Ausmaß angenommen. Das 52-Wochen-Hoch rückt sogar in greifbare Nähe. Ist diese Bewegung übertrieben? Anders ausgedrückt: Könnte USD/JPY eine Korrektur ins Haus stehen?

Der untere Chart dokumentiert die aktuellen Kräfteverhältnisse eindrucksvoll. Noch zum Jahreswechsel bot sich ein völlig konträres Bild. Der Yen trieb den US-Dollar damals vor sich her. Kurzzeitig ging es für USD/JPY hierbei sogar unter die 130. Mittlerweile fand eine deutliche Aufwertung statt. Der US-Dollar drehte sozusagen den Spieß um.



Neue Nahrung erhielt die Rally unter anderem auch durch die jüngsten Leitzinsentscheidungen der Bank of Japan und der US-Notenbank Fed. Während die Bank of Japan bis auf Weiteres an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält, verpasste die US-Notenbank den Erwartungen, dass es zeitnah mit den Zinssätzen wieder bergab gehen könnte, einen Dämpfer. Stattdessen hielt sich die Fed die Option offen, die Zinsen ggf. noch ein wenig nach oben hin anzupassen.

Kurzum: In der aktuellen Phase hat der US-Dollar das Momentum auf seiner Seite. Der Ausbruch über die 137,8 JPY und die anschließende Bestätigung des Ausbruchsniveaus wirken noch nach. Derzeit steht der Bereich um 142+ JPY im Fokus. Sollte sich der Ausbruch manifestieren, könnte es dem US-Dollar sogar gelingen, die Bewegung bis in Richtung 145 JPY auszudehnen. Selbst ein Durchmarsch in Richtung 150 JPY scheint nicht völlig ausgeschlossen. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Die Bewegung ist stark überkauft und verlangt „eigentlich“ nach einer Konsolidierung. Solange sich etwaige Rücksetzer jedoch oberhalb von 137,8 JPY abspielen, ist alles im grünen Bereich. Ein Rücksetzer unter die 137,8 JPY würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.