Das könnte bitter werden.

So schnell kann es gehen. Bis zuletzt sah es noch so aus, dass Plug Power aus charttechnischer Sicht endlich die Bodenbildung würde vorantreiben können, doch das Unterfangen scheiterte letztendlich kläglich. In den letzten Handelstagen stand die Aktie des US-amerikanischen Wasserstoffunternehmens wieder stärker unter Druck.

Mit Blick auf die fragile Charttechnik sind weitere Abgaben nicht auszuschließen. Eine Bestandsaufnahme.

Hinter dem ehemaligen Highflyer liegt eine lange Korrektur. Noch im Januar 2021 waren Erwartungen und Kurse hoch. Doch das damals exponierte Kursniveau jenseits der 70 US-Dollar ist mittlerweile Geschichte. Plug Power notiert aktuell wieder einstellig. Die Ausbildung eines tragfähigen Bodens wollte in den letzten Monaten nicht gelingen, insofern ist es besonders „ärgerlich“, dass auch der jüngste Versuch derart zurückgeworfen wurde und hier sogar ein finales Scheitern droht.

Die Rückeroberung der 10 US-Dollar war ein erstes wichtiges Zeichen der Entspannung. Die frisch gewonnene Zuversicht löste sich jedoch rasch auf, nachdem deutlich wurde, dass der Widerstandsbereich um 11,5 US-Dollar / 12,0 US-Dollar doch nicht so schnell zu knacken sein würde. Ein Ausbruch über die 12 US-Dollar wäre dem Thema Bodenbildung durchaus zuträglich gewesen, doch stattdessen könnte das Scheitern Plug Power nun wieder in Bedrängnis bringen.

Kurzum. Plug Power verpasste die Chance, die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat der Widerstandsbereich 11,5 US-Dollar / 12,0 US-Dollar noch einmal deutlich an Relevanz gewonnen. Erst einmal richten sich die Blicke auf die Unterseite. Die Ausbildung eines neuen Bewegungstiefs (das letzte wurde im Bereich von 7,4 US-Dollar markiert) ist unter allen Umständen zu verhindern, anderenfalls könnte es auf der Unterseite bitter werden.