Moolec Science präsentiert „Piggy Sooy“, eine Sojabohnen-Plattform, die signifikant hohe Mengen an Schweineproteinen produzieren kann

Luxemburg / Accesswire / 26. Juni 2023 / Moolec Science SA ((NASDAQ:MLEC) „Unternehmen“; „Moolec“), ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen für Lebensmittelzutaten, das sich auf die Produktion von tierischen Proteinen in Pflanzen durch Molecular Farming (molekulare Landwirtschaft) konzentriert, gab heute eine herausragende Leistung in seinem Meat Replacements Program (Fleischersatzprogramm) für die Sojabohnen-Plattform bekannt, nachdem sein neues „Piggy Sooy“ eine signifikant hohe Menge an Schweineprotein produzierte.