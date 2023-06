VW drosselt Produktion von E-Autos in Emden

(Im 4. Absatz wurden Angaben zum Produktionsstart des ID.7 berichtigt. Der Produktionsstart verzögert sich nicht. Die Produktion des Modells ist nach VW-Angaben bereits termingerecht in Emden angelaufen. Der offizielle Festakt unter Beteiligung der Öffentlichkeit dazu wird verschoben.)

EMDEN (dpa-AFX) - Volkswagen drosselt nach Angaben des Betriebsrates in seinem Emder Werk wegen eines schwächelnden Absatzes vorübergehend die Produktion von E-Autos. In den kommenden beiden Wochen bis zu den Werksferien werde die Spätschicht bei der Fertigung des Kompakt-SUV ID.4 und bei den ersten Modellen der neuen Elektro-Limousine ID.7 gestrichen, sagte Betriebsratschef Manfred Wulff auf Anfrage und bestätigte einen Bericht der "Nordwest-Zeitung". Eine VW -Sprecherin in Emden sagte dem Blatt: "Wir sind zuversichtlich, dass die Auslastung des Werks mit der Markteinführung des ID.7 Ende des Jahres wieder steigt."