PRODUCTLIFE GROUP KÜNDIGT SEINE ABSICHT AN, MIT DER PHARMA D&S GROUP ZU FUSIONIEREN UND DAMIT SEIN GESAMTANGEBOT UND SEINE PRÄSENZ IN ITALIEN ZU ERWEITERN

Dieses neue Abkommen ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum von PLG, einem Unternehmen mit mehr als 1.200 Mitarbeitern und einer starken und kompetenten Präsenz in der ganzen Welt. Xavier Duburcq, CEO von PLG: "Die Pharma D&S Group ist ein renommierter Marktführer auf dem italienischen Markt und legt seit langem großen Wert auf Qualität und Kompetenz. Die Synergien zwischen unseren beiden Unternehmen sind hoch. Unsere Werte und Unternehmenskulturen haben dank des Unternehmergeistes sowohl bei PLG als auch bei der Pharma D&S Group viele Gemeinsamkeiten."

Die 2001 von Riccardo Ballerini gegründete Pharma D&S Group wuchs im Jahr 2003 mit dem Eintritt von Lino Fabrizi als Partner. Das Unternehmen verstärkte sein Dienstleistungsangebot in den Bereichen Zulassungsangelegenheiten, Produktqualität und Prozess-Compliance, Pharmakovigilanz und klinischer Betrieb. Im Jahr 2004 gründete die Gruppe das Pharma Education Center (PEC), einen Schulungsanbieter für den Life Sciences-Sektor. Im Jahr 2005 stieß Marco Conti zu den beiden Partnern und gründete C&P Engineering, ein Beratungsunternehmen, das hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen pharmazeutische Verfahrenstechnik, Qualifizierung und Validierung von Computersystemen anbietet.

PARIS und FLORENZ, Italien, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), der globale und spezialisierte Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Vigilanz und Qualitätsmanagement für die Pharma-, Biotech- und Medtech-Industrie, kündigt seine Absicht an, sich mit der Pharma D&S Group, dem führenden italienischen Unternehmen der Branche, zusammenzuschließen.

Die ProductLife Group hat mit der Übernahme des italienischen Privatunternehmens Pharma D&S Group einen wichtigen Schritt in ihrem Wachstum gemacht. Mit dieser strategischen Allianz stärkt PLG, ein globaler Anbieter von Regulierungs- und Compliance-Dienstleistungen für die Life Sciences-Branche, seine Fähigkeit, den italienischen Markt mit seinen Kerndienstleistungen zu erschließen, und positioniert sich als globaler Marktführer in diesem Bereich. Mit mehr als 250 Mitarbeitern ist die Pharma D&S Group die bisher umfangreichste Erweiterung der PLG.

PRODUCTLIFE GROUP KÜNDIGT SEINE ABSICHT AN, MIT DER PHARMA D&S GROUP ZU FUSIONIEREN UND DAMIT SEIN GESAMTANGEBOT UND SEINE PRÄSENZ IN ITALIEN ZU ERWEITERN

