Die SEG beabsichtigt, insgesamt 500 Millionen US-Dollar zu investieren, um das Land für den Bau einer 5 GW-Solarzellenproduktion und einer 3 GW-Solarmodulproduktion durch PT SEG ATW Solar Manufaktur Indonesia, einer Joint-Venture-Projektgesellschaft, zu erschließen. SEG hat sich mit PT ATW Investasi Selaras (ATW Group) zusammengetan, um die Entwicklung der Anlagen auf lokaler Ebene in Indonesien zu unterstützen.

Die Solarzellenproduktionslinie wird die Modulfabrik von SEG in Houston, Texas, USA, vertikal versorgen und die vollständige Rückverfolgbarkeit der Komponenten innerhalb der Modullieferkette gewährleisten. SEG beabsichtigt, mit anderen Lieferanten von PV-Komponenten wie Wafern, Ingots, Anschlussdosen, Rahmen und EVA-Folien zusammenzuarbeiten, um Produktionsstätten in Indonesien zu errichten.

Jim Wood, CEO von SEG, betonte: „Das Land bietet ein unterstützendes Umfeld mit einer attraktiven Politik, Steuervorteilen und reichlich Siliziumressourcen."

Bahlil Lahadalia, Minister für Investitionen der Republik Indonesien, erklärte: „Diese Investition wird mehr als 2.000 Arbeitsplätze für die Menschen in Indonesien schaffen und wesentlich zum Wirtschaftswachstum der Region Batang beitragen. Die indonesische Regierung ist entschlossen, steuerliche Unterstützung zu leisten, um für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen." Die Anlagen sollen im zweiten Quartal 2024 fertiggestellt werden und werden eine der größten Solarzellen- und Modulfabriken Indonesiens sein.

SEG wurde 2016 gegründet und ist ein führender vertikal integrierter PV-Hersteller mit Hauptsitz in Houston, Texas, USA. SEG wird im Jahr 2024 über eine weltweite Modulproduktionskapazität von mehr als 5,5 GW verfügen.

Die 2017 gegründete ATW Group ist eine in Indonesien ansässige Investmentgesellschaft für erneuerbare Energien. Die ATW Group verfügt über ein Portfolio von mehr als 80 MWp auf der Inselgruppe. KITB ist das jüngste staatliche Industriegebiet in Indonesien, das seit seiner Gründung im Jahr 2020 zu einem der nationalen strategischen Projekte (National Strategic Projects) ernannt wurde. Das KITB verfügt über 4.300 Hektar Land, das in drei Clustern erschlossen wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2140363/SEG_KITB_signing_ceremony.jpg

