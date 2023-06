RBC stuft Kering auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering anlässlich des angekündigten Zukaufs des Parfümunternehmens Creed auf "Outperform" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Mit dieser Akquisition gewinne die im Februar 2023 gegründete Beauty-Sparte des Luxusgüterkonzerns sofort an Größe und Kapazität, da Creed über eine eigene Produktion sowie über einen direkten und indirekten Vertrieb, Markenpräsenz und 700 Mitarbeiter verfüge, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 13:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 13:39 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 502,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 690

Kursziel alt: 690

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m