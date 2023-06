FP Markets wird bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 mit „Best Trade Execution" und „Most Transparent Broker" ausgezeichnet

SYDNEY, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets, ein führender Forex- und CFD-Broker, wurde bei den renommierten Ultimate Fintech Awards APAC 2023 am 23. Juni mit den Auszeichnungen „Best Trade Execution" und „Most Transparent Broker" geehrt. Die begehrten Preise markieren die Etablierung von FP Markets als Hauptmakler für Forex und CFD in Asien. Diese Auszeichnungen stellen einen starken Start in das Jahr 2023 für FP Markets dar, nachdem sie bereits zu Beginn des Jahres bei den FAME Awards 2023 als „Best CFD Broker in Africa" ausgezeichnet wurden und 2022 ebenfalls eine beeindruckende Reihe von Auszeichnungen erhielten.