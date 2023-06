US-Börsen lassen nach - Ölpreis steigt

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben zum Wochenbeginn nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 33.725 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe 12 Punkten im Vergleich zum Freitagsschluss.Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.329 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 14.689 Punkten 1,4 Prozent schwächer. "Wenn dann am Donnerstag und Freitag die tatsächlich gemeldeten Inflationsdaten auch keine Entspannungssignale bringen, könnte dies eine weitere Woche mit geringer Lust der Anleger auf Aktien werden", kommentierte Chef-Analyst Jochen Stanzel von CMC-Markets das Tagesgeschehen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagabend etwas stärker.Ein Euro kostete 1,0906 US-Dollar (0,05 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9169 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 74,23 US-Dollar, das waren 38 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der Dow Jones wird aktuell mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 33.731PKT gehandelt.