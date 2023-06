?abka Group stellt ihr automatisiertes Logistikzentrum in Radzymin bei Warschau vor

Posen, Polen (ots/PRNewswire) - Die ?abka Group hat ihr hochmodernes

automatisiertes Logistikzentrum in Radzymin bei Warschau eingeweiht, von dem aus

rund 3.500 Geschäfte beliefert werden können. Diese Anlage ist die größte und

technologisch fortschrittlichste Erweiterung der logistischen Infrastruktur der

?abka Group.



"Dies ist eines der modernsten Logistikzentren in Europa, die größte Investition

in der Geschichte von ?abka und ein Juwel in der Krone unserer Logistik" , sagte

Adam Manikowski, Vizepräsident des Verwaltungsrats der ?abka Group und Managing

Director von ?abka Polen, bei einem Treffen mit Journalisten.





"Die Anlage steht für Innovation, Modernität und dynamische Entwicklung und istdas, was Zabka ausmacht" , betonte Manikowski.Das Logistikzentrum kann Produkte für rund 3.500 Geschäfte liefern. Das Projektsieht auch die Möglichkeit vor, das Lager zu erweitern und weiter zuautomatisieren, so dass es bis zu 5.000 Geschäfte versorgen kann.Die Anlage erstreckt sich über eine beeindruckende Fläche von 60.000Quadratmetern und wurde im BTS-Verfahren (Build-to-Suit) gebaut und ist so aufdie individuellen Bedürfnisse von ?abka zugeschnitten.Neben dem so genannten Trockenteil gibt es ein automatisches Hochregallager miteiner Höhe von fast 40 Metern. Das Lager kann bis zu 30.000 Paletten aufnehmen."Der technologische Fortschritt ist eine Säule der allgemeinenEntwicklungsstrategie der ?abka Group, und die Inbetriebnahme desLogistikzentrums in Radzymin als eines der modernsten automatisiertenLogistikzentren in Europa bestätigt dies erneut. Das rund 60.000 Quadratmetergroße Lager ist für uns von strategischer Bedeutung. ?abka feiert dieses Jahrsein 25-jähriges Bestehen, der Zeitpunkt der Eröffnung ist also nicht zufälliggewählt. Er spiegelt deutlich unsere Entschlossenheit wider, die nachhaltigeEntwicklung des Unternehmens auf lange Sicht zu sichern" , so Tomasz Suchanski,CEO der ?abka Group.Wie Adam Manikowski weiter berichtet, verfügt das Logistikzentrum unter anderemüber ein automatisiertes internes Transportsystem, ein Palettensilo undWare-zur-Person-Kommissionierstellen, die nach Angaben des Unternehmens einemehrfache Steigerung der betrieblichen Effizienz garantieren."Über 70 Prozent aller Lieferungen werden automatisch erfolgen" , sagte derVizepräsident.Das neue Logistikzentrum wurde so konzipiert, dass es energieeffizient ist. Sowurden auf dem Dach des Gebäudes PV-Paneele installiert und der Parkplatz miteinem Anti-Smog-Belag versehen. Der Gedanke, die Artenvielfalt zu erhalten,wurde bereits in der Bauphase berücksichtigt. Die Bepflanzung erfolgte inÜbereinstimmung mit den BREEAM-Anforderungen (Bäume, Sträucher, Blumenwiesenusw.), so dass das Gebäude bei der BREEAM-Zertifizierung für internationaleNeubauten mit der Note "ausgezeichnet" bewertet wurde.Das neue Zentrum wird bis zu 600 Arbeitsplätze bieten. "Das Zentrum ist einMeilenstein. Damit können wir nicht nur unser dynamisches Wachstumstempobeibehalten, sondern auch mehr als 1.000 Geschäfte pro Jahr eröffnen" , fügteder Vizepräsident hinzu.Das Logistiknetzwerk von ?abka umfasst 8 Logistikzentren, von denen aus dieWaren an die Geschäfte in ganz Polen verteilt werden, sowie 19Umschlagterminals. Außerdem arbeitet ?abka mit einem Netz von Spediteurenzusammen, die jährlich über 2 Millionen Bestellungen an mehr als 9.400 Geschäfteausliefern. Mehr als 80 Prozent der ?abka-Filialen nehmen jeden zweiten TagLogistikdienstleistungen in Anspruch.Wie der Vizepräsident mitteilte, wird die ?abka-Filiale Nummer 10.000voraussichtlich im Herbst dieses Jahres eröffnet werden.