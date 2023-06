Freienbach (26.06.2023)

SRC Research, Frankfurt, die bankenunabhängige Analyse-Spezialistin für Finanzwerte und Immobilienaktien, eröffnete heute die Coverage für den Inhaber-Partizipationsschein des Schweizer Wohnimmobilienbestandshalters Swiss Estates AG, der auch an der Börse Düsseldorf notiert und hat dazu die nachstehenden Aussagen und Einschätzungen veröffentlicht:

"Swiss Estates AG verfügt über einen nahezu voll vermieteten Bestand von über 188 Mio. CHF, der zu 40% der wichtigen Finanzmetropole Zürich und zu weiteren 30% den wirtschaftlich starken Kantonen Bern und Waadt zuzuordnen ist. Das restliche Portfolio verteilt sich relativ gleichmässig auf die Kantone Thurgau, Solothurn und St. Gallen. Im Schwerpunkt erwirbt die Gesellschaft im Rahmen einer Buy and Develop Strategie undermanaged assets, die einer Repositionierung oder Revitalisierung bedürfen, und hält sie nach einem zügigen Abbau von Leerstand langfristig im Bestand. Daneben sind auf selektiver Basis auch Neubauprojekte denkbar.

Entscheidend für das weitere Wachstum der Gesellschaft könnte eine Veränderung im Schweizer Aktienrecht sein, die seit Januar 2023 gilt. In diesem Zusammenhang wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, Partizipationsscheine bis zum Zehnfachen des Aktienkapitals auszugeben, was ein zusätzliches Eigenkapital-Volumen von rund 75 Mio. CHF bedeuten würde. Die Gesellschaft könnte mit diesen Mitteln den Immobilienbestand auf ein Volumen von über 400 Mio. CHF in den nächsten 4 bis 5 Jahren verdoppeln. Wir gehen in unseren konservativen Annahmen davon aus, dass Swiss Estates den Immobilienbestand um rund 50% auf rund 300 Mio. CHF bis 2025 ausbauen kann. Der Partizipationsschein ist vom Charakter einer stimmrechtslosen Vorzugsaktie ähnlich. Im Gegenzug für das nicht vorhandene Stimmrecht erhalten Partizipationsscheininhaber eine erhöhte Ausschütung. Diese beträgt 5% auf 5 CHF Nominalwert, also 0,25 CHF Ausschüttung, falls es künftig zu einer Dividendenausschüttung kommt, wovon wir für die nächsten Jahre ausgehen.