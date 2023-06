FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) zu Russland/EU-Außenministertreffen:

"(.) Es bleibt also bei den Kernelementen, welche die westliche Strategie seit Kriegsbeginn bestimmen: Aufrüstung der Ukraine und Abschreckung Russlands. Wenn Europa seine Ordnungsprinzipien durchsetzen und seine Sicherheit garantieren will, dann ist das weiterhin der richtige Weg. Putin ist geschwächt, aber er zeigt auch jetzt keine Bereitschaft, den Krieg zu beenden oder auch nur einzuschränken. Auch Jewgenij Prigoschin wollte ja nicht, dass Russland aufgibt (.). Der Aufstand seiner Wagner-Söldner zeigt aber, wie viele Schlaglöcher auf dem Weg zu jenem Verhandlungstisch lauern, für den der Westen die Ukraine stärken will. Der Druck, unter dem Putins Regime wegen der militärischen Misserfolge und der Sanktionen steht, könnte sich nicht zum letzten Mal entladen haben. (.)."