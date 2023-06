Baerbock in Südafrika - Russland und Energie zentrale Themen

Der Umgang mit Russland dürfte bei dem Treffen mit Pandor eine zentrale Rolle spielen. Offiziell erklärt sich Südafrika in dem Konflikt neutral. Präsident Cyril Ramaphosa war kürzlich mit einer afrikanischen Delegation zu Vermittlungsbemühungen in Russland und der Ukraine, allerdings ohne erkennbaren Erfolg.

PRETORIA (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock führt an diesem Dienstag (etwa 9.30 Uhr) in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria politische Gespräche mit ihrer Amtskollegin Naledi Pandor. Dabei dürfte es neben der südafrikanischen Haltung zu Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch um die Energiewende und die Ausbildung von Fachkräften nach dem dualen Vorbild Deutschlands gehen. Baerbock hatte ihren ursprünglich auf zwei Tage angelegten Südafrikabesuch wegen des Putschversuchs in Russland verkürzt und Termine in Kapstadt abgesagt.

