Oberlandesgericht verhandelt Facebook-Eintrag eines Corona-Leugners

HAMM (dpa-AFX) - Mit einem Posting in den sozialen Medien während der Corona-Pandemie beschäftigt sich am Dienstag (11.00 Uhr) das Oberlandesgericht Hamm. In dem Beitrag bei Facebook war auf einer Fotomontage der Sprecher der Hamburger Polizei beim G20-Gipfel in SS-Uniform zu sehen. Versehen war das Posting des mutmaßlichen Corona-Leugners mit der Aussage: "Ihr führt ja nur Eure Befehle aus."

