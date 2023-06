Eco-dynamic Tech präsentiert auf der AIC 2023 die weltweit erste farbige Solarmarkise - die „Artpiece for RV 1000 W"

BUFFALO GROVE, Illinois, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Auf der AIC (All in Caravaning) am 17. Juni 2023 präsentierte Eco-dynamic Tech, ein innovatives Solartechnologieunternehmen, seine bahnbrechende Innovation – die weltweit erste farbige Solarmarkise namens „Artpiece for RV 1000W". Sie wurde auf einem exklusiven Produktlaunch-Event e in Anwesenheit von Experten der Wohnmobilbranche und der Fachpresse vorgestellt.

„Die Artpiece for RV 1000W vereint Nachhaltigkeit, Kunsthandwerk, Komfort und modernste Technologie. Sie wird die Art und Weise, wie Wohnmobilreisende die Outdoorreise erleben, verändern und ihrer Wohnmobilreise ein neues Maß an Freiheit verleihen", verkündete Michael Soon, VP of Business Development bei Eco-dynamic.

Die Artpiece for RV 1000W wandelt Solarenergie für Wohnmobilisten in netzunabhängige Energie um. Sie liefert eine Leistungsabgabe von 1000W und verfügt dank der Kalaflex-Technologie von Eco-dynamic über farbenfrohe Muster auf den Solarzellen und stellt so eine stilvolle Alternative zu herkömmlichen schwarzen oder dunkelblauen Solarmodulen dar. Durch die Steuerung per Knopfdruck, mit der die Module in Sekundenschnelle ausgefahren werden können, lassen sich die leichten, rollbaren Solarmodule schnell auf- und wieder abbauen.

Die Artpiece for RV 1000W wurde für Langstreckenreisen mit dem Wohnmobil entwickelt und verfügt über integrierte LED-Leuchten innerhalb der Markise, die auch nach Sonnenuntergang für eine gute Beleuchtung sorgen. Mit ihrer strapazierfähigen, flexiblen ETFE-Technologie hält sie starker UV-Strahlung, Wassereinwirkung und chemischer Schadeinwirkung stand. Die aus Aluminium gefertigten Arme des Rahmens sind so konzipiert, dass sie starken Wind aushalten und somit für die Sicherheit der Wohnmobilisten sorgen.

„Die Artpiece for RV 1000W ist erst der Anfang unserer Produktlinie. Mit unserer umfassenden Expertise in der Solarindustrie sind in naher Zukunft noch viele weitere innovative Angebote zu erwarten", fügte Michael Soon hinzu, nachdem er die Highlights der Artpiece for RV 1000W vorgestellt hatte.

Vom 10. Juni bis zum 31. Juli 2023 bietet Eco-dynamic einen Rabatt von 25 % bei einer Anzahlung von nur 100 $ an. Besucher, die sich zum ersten Mal auf der Website www.econamictech.com registrieren, erhalten einen Code, mit dem 50 $ der Anzahlungskosten wegfallen, wodurch die Erstanzahlung nur 50 $ beträgt.

Informationen zu Eco-dynamic Tech

Eco-dynamic Tech ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit bahnbrechenden Patenten für Solartechnik, das sich der Nutzung der Kraft der Sonne und der Neudefinition erneuerbarer Energien verschrieben hat.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.econamictech.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2139963/IMG_2965.jpg

