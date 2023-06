FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag etwas gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0925 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0918 Dollar festgesetzt.

Marktteilnehmer verwiesen auf eine Dollar-Schwäche, die dem Euro etwas Auftrieb verlieh. Am Morgen zeigten sich an asiatischen Börsen teilweise deutliche Kursgewinne, was die Risikofreude an den Finanzmärkten stützte. Die als vergleichsweise sicher geltende US-Währung wurde daher weniger nachgefragt.