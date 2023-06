Unternehmens-Update Alpha Lithium: Keine Angebotsannahme durch Großaktionär!

Liebe Leserinnen und Leser,

das Übernahmeangebot von Tecpetrol liegt bei 1,24 CAD und ist unserer Meinung nach viel zu billig. Nun hat sich auch einer der Großaktionäre, Kyle Stevenson, gegen das Übernahmeangebot ausgesprochen. Kyle hält 9,2 Millionen Stammaktien und weitere Optionsscheine und ist damit wahrscheinlich der größte Einzelaktionär des Unternehmens.

Absolut kein Verständnis für Bewertung und Vorgehensweise!

Als ehemaliger CEO und Director von Millennial Lithium weiß er die Situation und Unternehmensbewertung bestens einzuschätzen. Zusammen mit seinem Management-Team erschloss er das Lithium-Sole-Projekt Pastos Grandes in Argentinien, etwa 70 Kilometer nordöstlich des Tolillar-Projekts von Alpha Lithium und sie verkauften die gesamte Firma im Jahr 2022 an Lithium Americas Corp. im Rahmen einer Transaktion, bei der Millennial Lithium mit etwa 491 Millionen CAD bewertet wurde. Diese Erfahrung verschaffte Kyle Stevenson einen beträchtlichen Einblick in die Exploration und Erschließung von argentinischen Lithium-Sole-Vermögenswerten und deren Wert bei strategischen M&A-Transaktionen.

In einem offenen Brief an seine Mitaktionäre (LINK) spricht sich Herr Stevenson nun gegen den Preis und die Struktur des feindlichen Angebots von Tecpetrol Investments S.L. aus und verkündet, dass er unter diesen Umständen nicht beabsichtigt seine Aktien anzudienen.

„Meiner Meinung nach ist das Tecpetrol-Angebot ein opportunistischer Versuch, sowohl Alphas Tolillar- als auch Hombre Muerto-Vermögenswerte mit einem unvertretbaren Abschlag auf ihren wahren Wert zu erwerben, was ich entschieden ablehne. Das Angebot bietet den Alpha-Aktionären, zu denen auch ich gehöre, aus zwei wesentlichen Gründen keinen Mehrwert: Erstens ist die Bewertung allein für Tolillar peinlich niedrig, und zweitens versucht Tecpetrol, alle Vermögenswerte, einschließlich Hombre Muerto und über 30 Millionen Dollar in bar, ohne zusätzliche Gegenleistung zu erhalten .“

Seine beiden Kernaussagen sind:

Unzureichender Wert - ein „stink bid“ Angebot nach allen Regeln der Kunst Verdrängungsstruktur - Tecpetrol will alles, und zwar mit einem riesigen Rabatt

In seinem Schlusswort fordert Kyle Stevenson Tecpetrol nachdrücklich auf, mit Alpha konstruktiv zu verhandeln und einen fairen Preis für Alpha und/oder sein Tolillar-Vermögen zu bieten. Er ermutigt sie außerdem, eine Struktur zu schaffen, die eine Ausgliederung von Hombre Muerto zusammen mit dem notwendigen Betriebskapital vorsieht, um mit der Entwicklung des Potenzials zum Nutzen aller derzeitigen Aktionäre von Alpha zu beginnen.

Fazit:

Ein Übernahmepreis von mind. 500 Mio. CAD sollte machbar sein, was dann einen Übernahmepreis von 3 CAD entsprechen würde. Wir von Swiss Resource Capital AG teilen die Ansicht von Kyle Stevenson und sehen einen Übernahmepreis von 2,50 CAD eher als Verhandlungsbasis, gerade weil der Lithiummarkt vor einem schnellen Wachstum steht.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

