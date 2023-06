The Trading Pit und GBE Brokers schmieden strategische Allianz um weltweit das Trading zu revolutionieren

Die frische Zusammenarbeit setzt neue Maßstäbe, indem sie eine umfassende Palette an Trading Instrumenten bereitstellt. Trader können nun eine vielseitige Plattform nutzen, um an den Märkten zu handeln und ihre Investitionen zu optimieren. Im Rahmen der Partnerschaft stehen über 400 handelbare Werte zur Verfügung, darunter Devisen, Indizes, Rohstoffe, Metalle, Anleihen, Futures, Aktien, Energie und Kryptowährungen. Dies eröffnet eine umfassende Auswahl für unterschiedliche Trading Stile.

LIECHTENSTEIN, Deutschland , 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die führende Multi Asset Prop Trading Firma The Trading Pit und der CFD Broker GBE Brokers freuen sich, Ihre neue Partnerschaft anzukündigen. Diese wird das weltweite Ökosystem im Trading transformieren und neu erfinden und somit Tradern ein grenzenloses Potenzial ermöglichen.

Durch die Bereitstellung einer außergewöhnlichen Handelsumgebung engagieren sich The Trading Pit und GBE Brokers für den Erfolg der Trader. Die Partnerschaft umfasst die beliebte MT4-Plattform, die für ihre intuitive Benutzeroberfläche und leistungsstarken Funktionen bekannt ist. Die Trader können von Spreads ab 0 Pips profitieren, was die Handelskosten minimiert und gleichzeitig das Gewinnpotenzial maximiert. Die ultraschnelle Orderausführung der Plattform ermöglicht es Händlern, Chancen in Echtzeit zu ergreifen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Darüber hinaus sorgt die hohe Liquidität für eine reibungslose Handelsausführung auch bei turbulenten Marktbedingungen.

"Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit GBE Brokers", sagt Christoph Radecker, Mitbegründer von The Trading Pit. "Wir können unsere Dienstleistungen durch die Zusammenarbeit mit einem angesehenen CFD Anbieter wie GBE Brokers erheblich verbessern. Wir glauben, dass diese Partnerschaft unsere Ziele perfekt ergänzt und unseren geschätzten Kunden einen immensen Mehrwert bietet."

Durch die Verschmelzung verschiedener Handelslösungen, fortschrittlicher Technologien, Markteinblicken und robuster Sicherheitsmaßnahmen werden The Trading Pit und GBE Brokers die weltweite Prop Trading Landschaft neu definieren. Die Partnerschaft bietet Tradern ein unübertroffenes Angebot, dass sie in die Lage versetzen wird ihren Weg als Trader zu verfolgen.

Über The Trading Pit

The Trading Pit ist ein bahnbrechendes Multi Asset Prop Trading Unternehmen, dass sich der Neudefinition von Trading- und Investitionsstandards verschrieben hat. Wir geben talentierten Händlern in über 200 Ländern weltweit das Kapital, um erfolgreich zu sein und finanzielle Freiheit zu erreichen.

Über GBE Brokers

GBE Brokers ist ein lizenzierter und regulierter CFD Broker mit solider Bank- und Finanzmarkterfahrung. Motiviert durch ihr Bestreben, das Online Trading für Privatpersonen zu demokratisieren, haben sie erfolgreich erfinderische Lösungen und benutzerfreundliche Plattformen eingeführt.

