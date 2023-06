Wirtschaft Maßnahmen für Umweltschutz bleiben wichtiger Wirtschaftsfaktor

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Maßnahmen für den Umweltschutz bleiben ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Die Betriebe des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors erwirtschafteten im Jahr 2021 insgesamt 91,9 Milliarden Euro Umsatz mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Das entspricht einem Anstieg von 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der "Green Jobs", also der Beschäftigten, die Güter und Leistungen für den Umweltschutz herstellten, lag im Jahr 2021 bei rund 341.000. Ihre Zahl stieg somit um 9,7 Prozent beziehungsweise knapp 30.200 Beschäftigte gegenüber dem Vorjahr. Die höchsten Umsätze wurden im Berichtsjahr 2021 mit 52,8 Milliarden Euro wie in den Vorjahren im Klimaschutz erwirtschaftet.