BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Streitereien in der Bundesregierung hofft der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil auf eine stabilisierende Wirkung wichtiger Gesetzesbeschlüsse in der Sommerpause. Das Heizungsgesetz solle nächste Woche beschlossen werden, auch der Bundeshaushalt solle dann kommen, sagte er am Montag in der ntv-Sendung "Beisenherz". "Das Fachkräftezuwanderungsgesetz haben wir hinbekommen. Dass der Mindestlohn steigt, ist ein wichtiges soziales Thema. Wenn solche Sachen vor der Sommerpause noch erledigt werden, dann kommt hoffentlich über die Zeit, in der es politisch wieder etwas ruhiger ist, Stabilität und Ruhe rein." Mit "gutem Regieren" könnten nach Klingbeils Ansicht dann auch die jüngsten Erfolge der AfD bei Umfragen und bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg gekontert werden.

Die Koalitionspartner hatten sich über längere Zeit ungewöhnlich offene Auseinandersetzungen über bestimmte Projekte geliefert, darunter das Heizungsgesetz, den Bundeshaushalt für 2024 und die Regelungen zur Einwanderung ausländischer Fachkräfte./and/DP/jha