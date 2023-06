Das All Time High vom 4. November 2021 bei 414,50 USD war der Ausgangspunkt eines Abwärtstrends, der bis zum 2. Dezember 2022 bestand hatte. Danach ging der Kurs von Tesla in den freien Fall über und sackte bis auf das markante Tief bei 101,81 USD am 6. Januar 2023 ab. In weiterer Folge bildete der Kurs - nach einer Rally im Ausmaß von rund 106 Prozent bis Mitte Februar 2023 - eine Seitwärtskonsolidierung aus. Dabei stellte der Kernwiderstand bei 208,40 USD die obere Begrenzung der Range dar, die in der Zeitspanne der Monate Februar und März 2023 viermal getestet und am 2. Juni nach oben durchbrochen wurde. Aktuell hat sich der Kurs in die nächste Widerstandszone bei 264,11 USD hineinentwickelt. Vom partiellen Tief bei 101,81 USD am 6. Januar 2023 hat der Kurs mittlerweile rund 150 Prozent hinzugewinnen können. Dadurch wird die Börsenluft ziemlich dünn, nachdem das erwartete KGV 2023 aktuell bei 84,53 liegt. Man könnte davon ausgehen, dass die weitere Kursentwicklung in den nächsten Wochen tendenziell weniger Tagesgewinne aufweisen sollte und sich abflacht.

Tesla Inc. (Tageschart in USD) Tendenz: