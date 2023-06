Dangbei bringt den Mars Laserprojektor mit nativem Netflix und ultraheller 1080p-Laserprojektion auf den europäischen Markt

TUMWATER, Washington, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Dangbei, ein weltweit führender Anbieter von Heimprojektoren, kündigt heute die Markteinführung des Mars, eines ultrahellen Laser-Heimprojektors mit nativem Netflix-Support, an. Aufbauend auf der Popularität des Emotn N1 Projektors, der offiziell von Netflix lizenziert wurde, bringt das neue Modell noch mehr Verbesserungen, um das Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden auf eine neue Stufe zu heben. Mit der Integration von Lasertechnologie garantiert der Mars außerdem das hellste und klarste Netflix-Erlebnis auf der großen Leinwand.

Um den Zuschauern die bestmögliche Filmqualität in 1080p Full-HD-Auflösung bei Netflix zu ermöglichen, nutzte der Dangbei Mars die ALPD-Technologie (Advanced Laser Phosphor Display), die sowohl in Büros und Home-Entertainment-Systemen als auch in Kinos eingesetzt wird. Dank der ALPD-Technologie bietet der Mars eine bemerkenswerte Helligkeit von 2.100 ISO-Lumen, die von einer ultrahellen Laserlichtquelle mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden erzeugt wird. Im Gegensatz zu RGB-Lasern, die einen Fleckeneffekt erzeugen können, garantiert der Mars eine fleckenfreie Projektion und hebt Home Entertainment so auf ein ganz neues Niveau.

Mit einer Projektionsfläche von bis zu 180 Zoll verwandelt er jeden Raum im Handumdrehen in ein privates Heimkino. Die zahlreichen audiovisuellen Funktionen des Mars, darunter HDR10- und HLG-Unterstützung, eine KI-Helligkeitsjustierung zur problemlosen Anpassung an jede Lichtumgebung sowie ein leistungsstarkes Surround-Sound-System mit zwei integrierten 10-W-Lautsprechern, die Dolby Digital und Dolby Digital Plus unterstützen, tun ihr Übriges, um echtes Kinoflair aufkommen zu lassen und jeden Filmabend zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Von spannenden Serien bis hin zu atemberaubenden Filmen bietet der Mars eine umfängliche Auswahl an Inhalten, die seine Nutzer begeistern wird. Mit Netflix, YouTube und Prime Video, die offiziell lizenziert und bereits auf dem Mars vorinstalliert sind, sowie dem flexiblen und stabilen Linux-Betriebssystem genießen Benutzer ultimativen Komfort und greifen auf die beliebtesten Streaming-Dienste zu, ohne sich durch Menüs wühlen oder durch komplexe Oberflächen navigieren zu müssen.

Der Mars ist blitzschnell hochgefahren, eingerichtet und liefert innerhalb von Sekunden ein perfektes Bild, ganz ohne nervige Verzögerungen bei der Einrichtung. Ausgestattet mit ToF- und CMOS-Sensoren verfügt er über ein intelligentes 4-in-1-Bild-Setup mit Autofokus, automatische 6-Wege-Keystone-Korrektur, intelligente Bildschirmanpassung und Hindernisvermeidung, um sicherzustellen, dass jeder Ort im Haus die gleiche hohe Qualität und ein angenehmes Kinoerlebnis bietet.

Durch seine immense Anschlussvielfalt – egal ob kabelgebunden oder kabellos – lässt sich der Mars mit wenigen Handgriffen an Spielekonsole, Laptops, Blu-ray-Player und weitere Geräte anschließen. Ein geringes Betriebsgeräusch von weniger als 24 dB sorgt zudem für eine angenehm ruhige Heimkinoumgebung.

Der Dangbei Mars ist ab sofort auf Amazon DE für 1099,99 € erhältlich. Um die Einführung gebührend zu feiern, ist aktuell ein 150 € Rabattgutschein verfügbar.

Informationen zu Dangbei

Als Premiumanbieter von intelligenten Produkten für Großbildschirme ist Dangbei auf die Konzeption und Entwicklung von Software-Matrizen, Betriebssystemen, intelligenten Projektoren und vielem mehr spezialisiert. Dangbei hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden durch vielfältige, vielseitige und innovative Produkte ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis auf Großbildschirmen zu bieten.

Das Vertrauen von über 200 Millionen Nutzern treibt Dangbei dazu an, die globale Unterhaltungslandschaft kontinuierlich zu inspirieren und zu leiten. Die Großbildschirmsoftware von Dangbei hat in China eine Spitzenposition erreicht. Die Anwendungen und Inhalte des Unternehmens decken ein breites Spektrum von Bereichen wie Musik, Film und Fernsehen, Gesundheit, Bildung und Serviceprogrammen ab. Dangbei belegt darüber hinaus Platz 2 bei den Auslieferungen in China und nimmt die Spitzenposition in der Kategorie der Laserprojektoren ein.

