Wirtschaft Insektenschäden für meisten Schadholzeinschlag verantwortlich

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2022 ist das meiste Schadholz wegen Insektenschäden eingeschlagen worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, belief sich ihr Anteil auf 59,5 Prozent an dem durch Waldschäden bedingten Holzeinschlag in Höhe von 44,7 Millionen Kubikmetern.



Das entspricht 26,6 Millionen Kubikmetern Schadholz. Der Anteil hat seit 2018 deutlich zugenommen und 2021 mit 81,4 Prozent einen vorläufigen Höchststand erreicht. 2012 hatte er noch bei 17,8 Prozent gelegen.