Berlin (ots) - Unter dem Leitthema der Nachhaltigkeit versammelt die Last Mile

City Logistics (LMCL) Berlin vom 28.-29. Juni 2023 erneut zahlreiche Akteure der

letzten Liefermeile im Motorwerk Berlin.



Die Zukunft der letzten Meile





Vom Fulfillment-Verantwortlichen aus dem E-Commerce, über Mobilitäts- undMicrodepot-Anbieter, Logistik- & KEP-Dienstleister, bis hin zu Vertretern vonKommunen und Städten - die LMCL ist der Treffpunkt für alle Beteiligten derletzten Liefermeile. Mit einem umfangreichen Programm, das aus 40 Ausstellern,innovativen Workshops, Diskussionsrunden und einer Vielzahl von 50 Vorträgen aus60 Speaker*innen besteht, treffen hier Unternehmen auf Entwickler & Startups,Wissenschaft auf Wirtschaft und Lösungsanbieter auf Kommunen.Nachhaltigkeit als LeitthemaDie Veranstaltung widmet sich dem dringenden und komplexen Thema derNachhaltigkeit in der Logistikbranche. Thomas Ranft, Experte für Wetter undKlimawandel, wird die Konferenz mit einer Keynote eröffnen. Die Auswirkungen desKlimawandels sind bereits jetzt spürbar und die Logistikbranche muss aktivdarauf reagieren, um die letzte Meile nachhaltiger zu gestalten.Der erste Themenblock von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr fokussiert auf "eCommerce unddie letzte Meile". Die Präsentation über die Entwicklung des KEP-Marktes wirdvon Marten Bosselmann vom Bundesverband Paket & Expresslogistik eV (BIEK)gehalten. Weitere hochkarätige Vorträge unterstreichen die Rolle derZustelllogistik in der Wertschöpfungskette des E-Commerce, sowie dieKollaboration und Konsolidierung auf der letzten Meile.Der Block "Mobilität & Intermodalität auf der letzten Liefermeile" beinhaltetVorträge von Experten wie Beres Seelbach von Onomotion GmbH und Jonas Kremer vonisicargo GmbH, die den Einsatz von Lastenrädern in der Logistik erörtern. JulianMaas von der TU Berlin präsentiert einen Showcase für autonomes Fahren, undCenntro Automotive GmbH bietet einen Impulsvortrag zum Thema "Rethink LastMile". Eine Paneldiskussion schließt den Themenblock ab, indem sie Mobilitätsmixund Intermodalität auf der letzten Meile beleuchtet.Der Themenblock am Nachmittag konzentriert sich auf "Microdepots, Paketboxen &Paketstationen". In diesem Abschnitt werden Praxisbeispiele und Theorien ausUnternehmen wie Cycle Logistics CL GmbH, DB Station & Service AG und APCOAParking Deutschland GmbH vorgestellt. Ein besonderer Fokus liegt auf derdigitalen Förderung klimafreundlicher Mobilitätskonzepte im Güterverkehr durchdie ReLUT Frankfurt University of Applied Science. Eine abschließende