FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwacher Technologiesektor in den USA scheint am Dienstag dem deutschen Aktienmarkt zunächst nichts auszumachen. Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra gewann der Leitindex Dax 0,49 Prozent auf 15 891,24 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,35 Prozent auf 26 926,23 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,7 Prozent höher.

