Die ABC-Module von Aiko Solar mit 24 % Liefereffizienz gewinnen den Intersolar AWARD 2023

MÜNCHEN, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der „Intersolar AWARD 2023" wurde offiziell im Internationalen Kongresszentrum München verliehen. Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. (nachfolgend „Aiko Solar", Börsenkürzel: 600732.SH) hat selbständig hocheffiziente ABC-Module (All Back Contact) mit einer Liefereffizienz von 24 % entwickelt, die von der Jury für ihre bahnbrechende innovative Technologie besonders anerkannt worden sind. Aiko Solar hat sich gegen zehn Finalisten durchgesetzt und den Intersolar AWARD 2023 gewonnen.

Der alljährliche „Intersolar AWARD" ist eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Mit diesem Preis sollen die innovativsten und bahnbrechendsten Produkte und Technologien in der Photovoltaikbranche für das Jahr ausgewählt werden. Eine unabhängige Jury, die sich aus internationalen Experten zusammensetzt, wählt die branchenführenden Innovatoren auf der Grundlage von Indikatoren wie Innovation, technologische Kreativität, Umweltauswirkungen, Geschäftswert usw. aus.