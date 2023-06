Wirtschaft Dax startet freundlich in den Handelstag - Zalando vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.870 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Gewinne gab es am Morgen unter anderem bei den Aktien von Zalando, BASF und Daimler Truck. Entgegen dem Trend im Minus waren unterdessen Sartorius. "Für den Dax deutet sich am Dienstag eine weitere Kurskonsolidierung auf dem Kursniveau von 15.850 Punkten und damit inmitten der bekannten Kursspanne zwischen 15.750 und 16.000 Punkten an", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow am Morgen.