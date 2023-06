Im Finale besiegte Bublik in einem hart umkämpften Spiel die Nummer 7 der Welt, den Russen Andrei Rubljow, mit 6:3, 3:6 und 6:3. Das Spiel wurde auf Gras ausgetragen und dauerte 1 Stunde und 35 Minuten. Bublik hat 21 Mal ein Ass gespielt und zwei von sechs Break Points gewonnen.

ASTANA, Kasachstan, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Alexander Bublik, die Nummer 1 von Kasachstan und Teamchef des nationalen Herrenteams, hat das prestigeträchtige Tennisturnier Terra Wortmann Open in Halle, Deutschland gewonnen.

Bulat Utemuratov, Präsident des kasachischen Tennisverbands (KTF), kommentierte den Erfolg von Bublik wie folgt: „Herzlichen Glückwunsch an Alexander Bublik zum nächsten Schritt in seiner Tenniskarriere, dem ersten ATP-500-Titel. Er erzielte damit einen großen Sieg für sich selbst und für die Tennisentwicklung in unserem Land, da er ein Vorbild für die jüngere Generation ist."

Für den kasachischen Tennisspieler ist dies der zweite große ATP-Einzeltitel seiner Karriere und sein erster Erfolg bei einem ATP-500-Turnier.

Mit dem Sieg bei den Terra Wortmann Open kletterte er in der ATP-Rangliste auf Platz 26, seine bislang höchste Bewertung. Davor erreichte er im Februar 2022 Platz 30.

Herr Utemuratov fügte hinzu: „Auf seinem Weg zum Endspiel konnte sich [Bublik] gegen einige sehr starke Gegner durchsetzen und im Finale mit größtmöglicher Anstrengung die Nummer 7 der Welt, Andrei Rubljow, besiegen. Ich wünsche der Nummer 1 unter unseren Spielern, Alexander Bublik, weiteren Erfolg und noch viele künftige Titel!"

