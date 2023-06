Aktuellen Daten zufolge schwächte sich das jährliche Wachstum der Wohnimmobilienpreise sowohl in Österreich als auch in CESEE nach einer langen Periode außerordentlich rascher Preisanstiege ab. Die Dynamik der Wohnimmobilientransaktionen und der Wohnbaukreditvergabe deutet ebenfalls auf eine Abkühlung der Wohnungsmärkte hin. Das sind gute Nachrichten für all jene, die den Kauf einer Wohnimmobilie planen, da sich für sie durch das langsamere Preiswachstum ein gewisser finanzieller Spielraum ergibt. Doch gleichzeitig zeichnen sich neue Herausforderungen ab. Die privaten Haushalte sind derzeit mit steigenden Lebenshaltungs- und Finanzierungskosten konfrontiert, wodurch Wohnraum immer weniger erschwinglich wird. In Zukunft könnten jedoch Risiken im Hinblick auf die Finanzmarktstabilität stärker im Fokus stehen. Dies liegt unter anderem an der hohen Verschuldung der privaten Haushalte und den steigenden Zinsen für variabel verzinste Kredite, die die Schuldendiensttragfähigkeit der Kreditnehmer:innen erwartungsgemäß belasten.

Wien (APA-ots) - Umfassende Einblicke in die aktuelle Trendwende auf den Wohnungsmärkten in Österreich und Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) bieten der 91. East Jour Fixe der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am 27. Juni 2023 sowie der soeben veröffentlichte Property Market Review Q1-Q2/23 der OeNB.

Generell zeichnen sich die Wohnimmobilienmärkte derzeit durch einen hohen Grad an Unsicherheit aus. Der 91. East Jour Fixe der OeNB am 27. Juni 2023 wird unter dem Titel "Housing markets in Austria and CESEE: Homing in on prices, affordability and financial stability" aktuelle Entwicklungen an den Wohnungsmärkten in den Blick nehmen. Bei der halbtägigen Veranstaltung werden sich Vertreter:innen aus Forschung und Politik zur aktuellen Entwicklung der

Wohnimmobilienpreise, zu Finanzstabilitätsrisiken im Zusammenhang mit den Wohnungsmärkten sowie zur Leistbarkeit von Wohnraum austauschen. Laura Valderrama aus der Abteilung Europa des IWF, wo sie derzeit Analyseprojekte zu den europäischen Wohnungsmärkten führt, wird die Keynote Speech halten; zu den Themen Mietpreisbindung und Leistbarkeit von Wohnraum wird Jaime P. Luque, Professor of Real Estate bei der ESCP Business School in Madrid, referieren.

Weitere Informationen zu Trends an den Wohnimmobilienmärkten in Österreich und CESEE finden sich in der OeNB-Publikation Property Market Review Q1-Q2/23 - Austria and CESEE unter

https://bit.ly/440ZZRb.

Nähere Informationen zum 91. East Jour Fixe der OeNB sind dem Programm unter https://bit.ly/3ptdkCj zu entnehmen. Der 91. East Jour Fixe wird vor Ort bei der OeNB sowie online via Webex stattfinden.

