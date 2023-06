OMRON Healthcare auf dem ESH-Kongress 2023

KIOTO, Japan, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (im Folgenden als das Unternehmen bezeichnet) mit Sitz in Kioto, Japan, hat das offizielle Sponsoring des 32. Scientific Meeting of the der European Society of Hypertension (wissenschaftliche Tagung der europäischen Gesellschaft für Hypertonie, im Folgenden als ESH 2023 bezeichnet) durch OMRON Healthcare Europe B.V., die Vertriebs- und Marketingzentrale von OMRON Healthcare in Europa, bekannt gegeben. Die ESH 2023 findet vom 23. bis 26. Juni 2023 im Kongresszentrum Mailand in Italien statt. Auf der Veranstaltung stellt das Unternehmen seine jüngsten Initiativen zur Verwirklichung seiner Vision „Going for ZERO" – null Herzinfarkte und null Schlaganfälle – sowohl in einer Ausstellung am Messestand als auch in einem Satellitensymposium vor.

