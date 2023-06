Hamborner Reit rechnet mit deutlichem Rückgang von Nettovermögenswert

DUISBURG (dpa-AFX) - Hamborner Reit sieht seine Vermögenswerte wegen der angespannten Situation bei Büro- und Einzelhandelsimmobilien stärker sinken als bisher gedacht. Der Verkehrswert des Immobilienportfolios auf vergleichbarer Basis dürfte zum 30. Juni im Vergleich zum Jahresende 2022 um 5,5 bis 6,0 Prozent sinken, teilte der im SDax notierte Gewerbeimmobilien-Spezialist am Montagabend in Duisburg mit. Dies liege an einer negativen Wertentwicklung des Büro- und Einzelhandelsbestands. Anleger reagierten am Dienstag negativ auf die Nachrichten.

Im frühen Handel rutschte die Aktie von Hamborner Reit um mehr als vier Prozent auf 6,35 Euro ab. Seit dem Jahreswechsel notieren die Aktien damit knapp 6 Prozent niedriger. Anleger, die Hamborner Reit seit einem Jahr im Portfolio halten, müssen sich hingegen mit einem Wertrückgang von gut einem Viertel arrangieren.