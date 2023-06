Sanity Group startet den internationalen Vertrieb ihrer Medizinalcannabis-Marken Vayamed und avaay Medical mit exklusiven Partnern in Europa / Vertriebsstart in vier Ländern (FOTO)

Berlin (ots) - Die medizinische Sparte des Berliner Cannabis-Unternehmens Sanity

Group (https://sanitygroup.com) , einer der führenden Anbieter in Deutschland

für Medizinalcannabis, startet die Internationalisierung seines Geschäfts über

exklusive Vertriebspartnerschaften in der Schweiz, in Portugal, Polen und Malta.



Für die Schweiz erhält die Medropharm AG (http://www.medropharm.ch) mit Sitz in

Zürich die Exklusivrechte am Vertrieb von mindestens acht THC-Blüten

ausgesuchter Kultivare der Sanity-Group-Marke avaay Medical sowie

Spezialprodukte der Marke Vayamed. Vayamed ist spezialisiert auf die Entwicklung

und den Vertrieb innovativer Arzneimittel auf Cannabinoidbasis für den

europäischen Markt und setzt sich als verlässlicher Anbieter dafür ein,

Cannabisarzneimittel für Ärzt:innen, Apotheker:innen und Patient:innen

flächendeckend zugänglich zu machen. avaay Medical steht für medizinische

Cannabisblüten mit höchster Qualität ohne Bestrahlung. Das Sortiment umfasst

anspruchsvolle Kultivare mit handverlesener Genetik; die Bedürfnisse der

Patient:innen, wie z. B. ein starkes Terpenprofil, besonders nachgefragte

Kultivare sowie eine patient:innen-freundliche Preisgestaltung, stehen dabei im

Mittelpunkt.