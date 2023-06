Mit einer gesicherten Lieferkette, einem fortschrittlichen Qualitätsmanagement für die Produkte und einem führenden Produktdesign ist die Zuverlässigkeit sowie die Verfügbarkeit der beiden neuen Produkte gewährleistet. Die neuen EV-Ladestationen verfügen über den hohen Schutzgrad IP65, eine langjährige Betriebsdauer, und sind unempfindlich gegenüber Sand, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, Salz, Nebel und jeglichen Wetterbedingungen. Somit können sie den Anforderungen von Bürobereichen, Industriegebieten, Tankstellen, Bahnhöfen, Flughäfen und weiteren Szenarien in ganz Europa gerecht werden.

Basierend auf 26 Jahren Erfahrung in der Leistungselektronik bringen die beiden neuen Ladestationen Qualität auf Industrieniveau mit. Benutzerfreundlich gestaltet weisen EV-Wallboxen und Ladestationen von Sungrow eine zuverlässige Leistung über den gesamten Produktlebenszyklus, optimale Effizienz und einfache Inbetriebnahme auf. Sungrow bietet derzeit eine Reihe von EV-Ladestationen von 7 kW AC bis 180 kW DC an, die verschiedene Szenarien für den Heimbereich, den halböffentlichen bis hin zum öffentlichen Raum abdecken können.

MÜNCHEN, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow präsentierte auf der Intersolar Europe in München am 15. Juni seine neuesten EV-Ladelösungen, den IDC180E, ein 180 kW DC-Schnelllader sowie eine 22 kW AC-Wallbox für Eigenheime und Gewerbeeinheiten.

Sungrow führt in Europa neue Ladelösungen für Elektrofahrzeuge ein

