ROM (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in Italien hat sich im Juni unerwartet stark aufgehellt, während sich die Stimmung in den Industriebetrieben den dritten Monat in Folge eintrübte. Der Indexwert für das Konsumklima stieg von 105,1 Punkten im Vormonat deutlich auf 108,6 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Rom mitteilte. Analysten hatten mit einem besseren Konsumklima gerechnet, waren im Schnitt aber nur von einem leichten Anstieg des Indexwertes auf 105,5 Punkten ausgegangen.

Ein anderes Bild zeigten sich hingegen bei der Stimmung in den Industriebetrieben. Hier sank der entsprechende Indexwert um 0,9 Punkte auf 100,3 Zähler, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Dies ist der dritte Rückgang in Folge. Analysten waren von einem Rückgang auf 101,0 Punkte ausgegangen, nachdem der Indexwert für Mai bei revidierten 101,2 Punkten liegt./jkr/jsl/jha/