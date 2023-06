JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 96,90 Euro belassen. Die weiter steigenden Konsensschätzungen für den diesjährigen operativen Gewinn (Ebitda) des Baustoffherstellers lägen immer noch unter ihrer Prognose, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Anstieg spiegele vor allem die verbesserten Preis-Kosten-Aussichten in Europa sowie die weniger negativen Perspektiven auf dem US-Immobilienmarkt wider./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 09:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 73,20EUR gehandelt.



