Hat Sitka Gold Corp. (CSE: SIG; FSE: 1RF; OTCQB: SITKF) auf dem RC Gold-Projekt im Yukon bis heute nur die Spitze des Eisbergs entdeckt? Darauf deutet jetzt die erste computergestützte Modellierung von geophysikalischen Daten hin, die 2022 bei luftgestützten Vermessungen in einem Korridor in Verlängerung der Goldlagerstätten Blackjack und Eiger gesammelt worden sind.

Es gibt jedenfalls starke Hinweise darauf, dass die goldhaltigen Intrusivkörper, die an der Oberfläche vorhanden sind und die intrusionsbedingten Goldlagerstätten beherbergen, viel größer sein könnten als zuvor definiert und offenbar Teil eines großen, goldreichen Intrusivsystems sind, das in der Tiefe miteinander verbunden ist. Die übereinstimmenden geochemischen Daten zeigen auch, dass der goldmineralisierte Korridor, der sich über die Goldlagerstätten Blackjack und Eiger erstreckt, über 5 Kilometer lang zu sein scheint.

Mit dieser Interpretation bestätigt Sitka die Schlussfolgerungen früherer Explorationsunternehmen, einschließlich Newmont Exploration Limited, die schon 1998 annahmen, dass die Intrusionen Saddle, Eiger, Josephine und Pukelman in der Tiefe zusammenwachsen. Zusätzliche Daten von Newmont, einschließlich radiometrischer Messungen aus der Luft, stützten diese Theorie, jedoch zog sich Newmont aus dem Projekt zurück, bevor die Theorie durch Bohrungen getestet werden konnte.



Abbildung 1: Intrusionslagerstätten entlang des 5 km langen Blackjack-Korridors und magnetische Empfindlichkeit.

Cor Coe, CEO und Director von Sitka Gold kommentierte: „Die Ergebnisse dieser MAG-Untersuchung haben die Größe und das Ausmaß des intrusionsbezogenen Goldsystems in unseren Goldlagerstätten Blackjack und Eiger erheblich erweitert. Die magnetischen Höchstwerte zeigen das Potenzial eines massiven Intrusionskörpers in der Tiefe, der an mehreren Stellen die Oberfläche erreicht, einschließlich der Intrusionsbestände Blackjack, Eiger, Pukelman und Josephine, von denen wir glauben, dass sie letztendlich ein großes Goldsystem beherbergen könnten, das die an der Oberfläche gefundenen Intrusionen miteinander verbindet.“



Abbildung 2: 3D-Modellierung der magnetischen Empfindlichkeit. Gut zu sehen ist, wie die die magnetische Zone bei Blackjack bis nahe an die Oberfläche reicht.

Fazit: Das neue Computermodell deutet darauf hin, dass das Potenzial der Entdeckung im Blackjack Korridor um ein Vielfaches größer ist als die aktuelle erste Mineralressourcenschätzung von 1.340.000 Unzen Gold, die mit nur 13.000 Bohrmetern abgegrenzt wurde. Die Daten zeigen eine völlig neue Dimension: Sitka könne auf einem robusten Goldsystem von Weltklasse sitzen. Die neuen Informationen dürften daher besonders von großen Goldfirmen sehr aufmerksam verfolgt werden. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der laufenden 10.000 m Bohrungen in dieser Saison. Mehr denn je weiß Sitka, wo es sich lohnt zu bohren, um den Goldkorridor zu erweitern – vielleicht traut sich das Unternehmen ja auch die ein oder andere tiefere Bohrung zu.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.