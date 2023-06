Bankenstresstest und Window Dressing

Solche Stresstests sind inzwischen sowohl für die Banken als auch die Aufsichtsbehörden Routine. Sie wurden nach der Finanzkrise eingeführt und finden in der Regel jährlich statt. Neu ist dabei jeweils nur das konkrete Szenario, dem sich die Banken stellen müssen. Dieses wird nach Möglichkeit den aktuellen Entwicklungen angepasst.

der Konjunkturdaten-Kalender ist in dieser letzten Juni-Woche relativ leer, so dass die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf andere Punkte lenken dürften. Und so könnte neben dem bevorstehenden Halbjahresende vor allem das Ergebnis des Stresstests der US-Banken Aufmerksamkeit erhalten, das für Mittwoch erwartet wird.

In diesem Jahr ist es hauptsächlich ein Rezessionsszenario, das mit der Corona-Krise vergleichbar ist (die Arbeitslosigkeit steigt auf 10 %) und den Folgen, die daraus für die US-Banken resultieren können (Schock an den Finanzmärkten, Ausfall von Gegenparteien der Banken). Zusätzlich wurde diesmal ein „reiner“ Finanzmarktschock in das Szenario aufgenommen, dessen Effekte jedoch nur bei den größten Banken der USA untersucht werden soll.

Ob dieses zusätzliche Szenario wegen der Krise der US-Regionalbanken im Frühjahr aufgenommen wurde, ist nicht bekannt, aber doch recht wahrscheinlich. Allerdings war diese Krise ein echter Test, den die Großbanken sehr gut weggesteckt haben.

Kein Aufschluss über die Bankenkrise

Aufschlussreicher wäre, inwieweit die kleinen, krisenanfälligen Regionalbanken von solchen Schocks bzw. bestimmten Entwicklungen betroffen sind (z.B. von steigenden Zinsen oder Problemen in bestimmten Wirtschaftszweigen, wie dem Immobiliensektor).

Doch von den Regionalbanken nehmen nur die größten teil, und auch das nur alle zwei Jahre. Und wie es der Zufall will – in diesem Jahr sind sie ausgerechnet nicht dabei. Und selbst unter diesen potenziellen Teilnehmerinnen wäre auch nur eine, die – zumindest an der Börse – infolge der Krise besonders stark unter die Räder kam.

Darüber hinaus hätte dieser Stresstest auch kaum Aufschluss über die Probleme gebracht, welche die Regionalbanken straucheln ließen: ein aggressives Liquiditätsmanagement und eine massive Diskrepanz zwischen den Fälligkeiten von Aktiva und Passiva der Banken. Diese Punkte werden von den Stresstests bisher nicht angemessen adressiert.