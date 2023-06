LexisNexis Risk Solutions bietet Orchestrierungsplattform der nächsten Generation zur Verringerung von Risiken und Finanzkriminalität an

Atlanta (ots/PRNewswire) - LexisNexis® RiskNarrative(TM) gibt Experten im

Bereich Finanzkriminalität die Kontrolle über mehrere Datenquellen, um

strategische Änderungen an Risikomodellen in Minutenschnelle vornehmen zu können



LexisNexis® Risk Solutions hat eine End-to-End-Plattform für das Customer

Lifecycle Management auf den Markt gebracht, mit der Unternehmen auf eine

einfache Art und Weise mehrere Datenquellen integrieren können, um bessere

Risikoentscheidungen zu treffen und eine reibungslosere Customer Journey zu

ermöglichen.





LexisNexis® RiskNarrative(TM) nutzt Automatisierungs- undEntscheidungstechnologien, um eine hochentwickelte, konfigurierbare Lösung fürdas Lifecycle Management Im Bereich Finanzkriminalität bieten zu können.Das Wachstum von Technologie und digitalen Plattformen verändert die Interaktionzwischen Kunden und Unternehmen. Bestehende Kunden erwarten, dass sie überverschiedene Kanäle hinweg sofort wiedererkannt werden, während neue Kundensofort Transaktionen durchführen können wollen, ohne langen Onboarding Prozess.Dieser digitale Wandel in der globalen Wirtschaft bietet jedoch auch mehrMöglichkeiten für Kriminelle, digitale Ökosysteme auszunutzen und sich derEntdeckung zu entziehen.Die Orchestrierungsplattform LexisNexis RiskNarrative hilft bei der Lösungkostspieliger Problemstellungen, die durch isolierte Abläufe verursacht werden,indem sie mehrere Kunden-Onboarding-, Compliance- und risikobasierte Workflowsinnerhalb nur einer Application Program Interface (API) und Plattformumgebungvereinheitlicht.Orchestrierungsplattformen liefern eine einzige Echtzeit-Darstellung desKundenrisikos für ein effektiveres und kontinuierlich reaktionsfähigesEnd-to-End-Management Im Bereich Finanzkriminalität. Unternehmen könnenRisikoentscheidungen durch diese ganzheitliche Darstellung beschleunigen, dieKnow Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB),Anti-Money-Laundering-Aktivitäten (AML), Identitätsdokumentation,Verhaltensbiometrie und verbesserte Betrugserkennung umfasst.Was LexisNexis RiskNarrative so einzigartig macht:- End-to-End-Management des Customer Lifecycle : RiskNarrative ermöglicht esUnternehmen, kritische Arbeitsabläufe zur Betrugserkennung, Verhinderung vonFinanzkriminalität und Compliance über eine einzige API zu verwalten. Esbietet Teams eine einheitliche Darstellung des Kundenrisikos, um fundierteGeschäftsentscheidungen zu erleichtern, die Kosten für die Compliance zusenken und Betrug zu verhindern.- No-Code-Konfiguration : Die Feineinstellung der Strategie, um mit dem Risiko