Einem Bericht von The Australian zufolge hat sich der kanadische Lithiumexplorer Patriot Battery Metals (TSXV PMET / ASX PMT /WKN A3CREZ) die Dienste einer australischen Brokerfirma gesichert. Ziel sei es, einen möglichen Käufer für die Gesellschaft – einen der Stars der Branche – zu finden, hieß es darin. (Patriot Battery Metals taps Macquarie Capital for a deal (Paywall)) Die Kanadier allerdings weisen diese Darstellung zurück.

Laut Patriot Battery Metals wurde kein Verfahren eingeleitet, das zu einem Verkauf des Unternehmens oder seiner Assets führen könnte. Man habe sich lediglich die Dienste von Beratern und Schlüsselpersonal gesichert, die bei der Entwicklung des Lithiumspodumenprojekts Corvette in der kanadischen Provinz Québec behilflich sein sollen.

Patriot arbeitet derzeit an einer ersten Ressourcenschätzung für Corvette und will diese Ende Juli vorlegen. Die Waldbrände in Québec haben auch einige damit in Zusammenhang stehende Arbeiten beeinträchtigt, doch geht man beim Unternehmen nicht davon aus, dass dies erhebliche Auswirkungen auf die Veröffentlichung der Ressourcenkalkulation haben könnte.

Macquarie Capital, jener Broker, den Patriot laut The Australian mit der Suche nach einem Deal beauftragt hat, hatte Anfang des Jahres erklärt, dass die Bohrergebnisse von Corvette zeigten, dass dort ähnliche, hochgradige Lithiumressourcen zu finden sein dürften wie in der Weltklassemine Greenbushes in Western Australia, die sich im Besitz von IGO, Albemarle und chinesischen Investoren befindet. Die Analysten von Canaccord Genuity sagten eine Ressource von 148,8 Mio. Tonnen bei durchschnittlich 1,14% Lithiumoxid voraus.

Großes Interesse aus Australien

Gerüchte, dass Patriot – das Unternehmen ist auch an der ASX gelistet – ein Übernahmeziel großer australischer Branchenplayer sein könnte, gab es dieses Jahr immer wieder in den Medien. Als Interessenten wurden beispielsweise Mineral Resources, Pilbara Minerals und Wesfarmers genannt. Angesichts der steigenden Nachfrage nach dem Batteriemetall weltweit, sind diese und andere Unternehmen auf der Suche nach Angebotsquellen auch in anderen Regionen der Welt. Da könnte Patriot Battery Metals mit seinem Projekt in Québec gut ins Bild passen.

Der Erfolg von Patriot hat dazu geführt, dass Kanada und insbesondere die Region James Bay in Québec, wo das Corvette-Projekt liegt, zu einem der Hotspots der Lithiumexploration geworden ist. Zumal die kanadische Regierung auch das James Bay-Tagebauprojekt von Allkem genehmigt, was die Region noch interessanter macht.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der erwähnten Unternehmen zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien der erwähnten Unternehmen beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da die erwähnten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnen. Goldinvest.de hat ein Vertragsverhältnis mit Brigadier Gold, Gold Lion Resources, Arctic Fox Lithium, ION Energy und Newpath Resources.