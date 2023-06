Innovativ denken, digital unterstützen, persönlich beraten / Deutsche Vermögensberatung startet eigenen Virtual-Reality-Raum (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Erstes und aktuell einziges deutsches Unternehmen mit einem eigenen VR-Raum

- Kundenservice und Vertriebsunterstützung am Puls der Zeit

- Mit Ideen aus der virtuellen Welt die persönliche Beratung stärken



Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) schlägt erneut eine Brücke zwischen

Technologie und Beratung. Als innovatives Familienunternehmen nutzt Deutschlands

größte eigenständige Finanzberatung seit jeher neue Technologien, um ihr

erfolgreiches Geschäftsmodell für die Zukunft weiterzuentwickeln. Nun hat die

DVAG als derzeit einziges deutsches Unternehmen einen eigenen

Virtual-Reality-Raum in ihrer Firmenzentrale eröffnet. "Zwei Punkte sind in der

DNA der Deutschen Vermögensberatung seit jeher verankert: Zum einen lautet unser

Grundsatz 'Menschen brauchen Menschen' und zum anderen erkennen und ergreifen

wir Chancen frühzeitig. Dann schalten wir in den Kreativmodus: Wir schauen uns

technologische Veränderungen an, prüfen verschiedene Optionen und begleiten

Innovationen. Damit bleiben wir am Puls der Zeit und - ebenfalls wichtig - am

Puls unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater. Denn deren kostbarstes

Gut ist Zeit. Mit unseren digitalen Tools schaffen wir ihnen mehr Raum, um sich

auf das Wesentliche, nämlich ihre Kunden und deren Fragen rund um Absicherung

und Finanzen zu konzentrieren", erklärt Christian Glanz, Mitglied des Vorstands

und zuständig für den IT-Bereich.