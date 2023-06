Morgan Stanley: "Crashrisiken waren selten höher als jetzt"

"Für den S&P 500 besteht das Risiko eines kurzfristigen Abschwungs", zitiert Bloomberg Michael Wilson von Morgan Stanley, legendärer Wall Street-Bär. Er geht davon aus, dass der Leitindex dieses Jahr bei 3.900 Punkten – also knapp zehn Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag – abschließen werde. Erst im zweiten Quartal des nächsten Jahres erwartet er wieder einen Anstieg auf 4.200 Punkte. "Der Gegenwind überwiegt deutlich und wir glauben, dass die Risiken für eine größere Korrektur selten höher waren", so Wilson in einer Kundenmitteilung vom Montag.

Morgan Stanley bleibt bei einer Gewinnprognose, die unter dem Marktkonsens liegt. Der Stratege erwartet für den S&P 500 in diesem Jahr einen Gewinn pro Aktie von 185 US-Dollar gegenüber der durchschnittlichen Schätzung von 220 US-Dollar. Laut Wilson werden die sich verschlechternde Preisgestaltung und die Enttäuschung über den Umsatz schließlich die Ursachen für die verfehlten Gewinne sein.