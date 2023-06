Bielefeld (ots) - Dr. Oetker veröffentlicht seinen ersten internationalen

Nachhaltigkeitsbericht: Unter dem Titel "Für ein nachhaltiges Zuhause" bündeln

wir unsere Ziele, Vorgehensweisen und Maßnahmen in punkto Nachhaltigkeit. Der

Bericht bildet damit unsere ersten Fortschritte und Herausforderungen auf dem

Weg zum Erreichen der Dr. Oetker Sustainability Charter für die Jahre 2019-2022

nach GRI Standard ab. Er umfasst darüber hinaus unsere aktuelle Governance

Struktur für Nachhaltigkeit sowie das gesellschaftliche Engagement des

Unternehmens.



Fortschritte für Konsument*innen, Umwelt und Gesellschaft sowie

Mitarbeiter*innen





"Creating a Taste of Home" - "Jedem ein Gefühl von Zuhause geben" ist der Dr.Oetker Purpose und gilt als weltweit verbindendes Element gleichermaßen fürKonsument*innen, Mitarbeiter*innen wie Umwelt und Gesellschaft. Mit unserenNachhaltigkeitsaktivitäten leben wir den Purpose verantwortungsvoll in denDimensionen "Our Food", "Our World" und "Our Company".Our Food: bewusst entscheiden und nachhaltig genießenWir wissen, dass unsere Ernährung heute großen Einfluss auf die Welt von morgenhat. Auf unser Leben, unsere Gesundheit und unseren Planeten. Deshalb lautetunsere Mission, mehr und mehr leckere Produkte anzubieten, die besser für dieMenschen und die Umwelt sind. Mit weniger Salz und Zucker , aus nachhaltighergestellten Zutaten. Mit mehr Transparenz, von den Nährwerten über die Zutatenbis zur Verpackung. Denn wir möchten, dass sich unsere Verbraucher*innen bewusstentscheiden können: für die Qualität unserer Marke, die Sicherheit unsererProdukte - und nachhaltigeren Genuss.- Mehr Transparenz: Bisher haben wir in neun Ländern Nährwert-Label wieNutri-Score oder NutrInform aufgebracht. Aus welchem Material eine Verpackungbesteht und wie diese bestmöglich recycelt werden kann, erfahren unsereVerbraucher*innen zukünftig anhand einheitlicher Recyclinglabel; zusätzlicheIcons geben Hinweise auf Besonderheiten bei den Zutaten. Im Laufe des Jahres2023 werden wir außerdem für viele unserer Produkte den Product CarbonFootprint berechnen können.- Verbesserte Nährwerteigenschaften: Auf dem Weg zum Ziel, den absatzgewichtetenDurchschnitt auf 1g Salz/100g Pizza zu senken, haben wir den Salzgehalt inunseren Pizzen bis 2022 bereits auf 1,12g/100g reduziert. Ebenso arbeiten wirProdukt für Produkt in allen Landesgesellschaften daran, den Zuckergehalt inunseren Desserts um 15 % sowie in unseren Backmischungen und Fertigen Kuchenum 10 % zu reduzieren - der Bericht enthält hierfür schon viele Beispiele.- Innovative, nachhaltigere Produkte: Für Pizza, Kuchen und Desserts haben wirbereits zahlreiche vegane Produkte in den Markt gebracht, die eine bessere