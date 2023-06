Infineon (DE0006231004) gehört zu den weltweit führenden Halbleiterherstellern. Für die vier Segmente Automotive, Green Industrial Power, Power & Sensor Systems erwarten die Analysten der SG für 2023 einen Umsatz von 16,2 Mrd. Euro, eine EBIT-Marge von 24,2 Prozent und ein KGV von 13,6. Außer der Wachstumsfantasie durch Dekarbonisierung, Digitalisierung und Elektromobilität spricht für sie auch die geopolitische Versorgungssicherheit für Infineon; ihr 12-Monats-Kursziel liegt mit 52 Euro am oberen Ende der Schätzungen. Moderat positive Erwartungen lassen sich smart mit Zertifikaten umsetzen.

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DW7SXW1) zahlt unabhängig der Kursentwicklung einen Kupon von 13,5 Prozent p.a., der Einstieg unter pari kann die effektive Rendite auf 14,8 Prozent p.a. steigern, sollte die Aktie am 15.3.24 über dem Basispreis von 32,50 Euro notieren. Andernfalls gibt’s 30 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 32,50 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

Memory-Express mit 90 Euro Kupon und 30 Prozent Puffer (max. Juli 2028)

Die anfängliche Tilgungsschwelle des Memory-Express-Zertifikats (DE000HVB7YT8, Zeichnung bis 14.7.23 zu 1.010 Euro) der HVB wird auf Höhe des Schlusskurses vom 14.7.23 festgesetzt, die Memory-Barriere bei 70 Prozent (= Puffer 30 Prozent). Sollte die Aktie am ersten Bewertungstag (11.7.24) auf oder oberhalb der Tilgungsschwelle handeln, wird das Zertifikat vorzeitig fällig und zahlt den Nominalwert (1.000 Euro) zuzüglich Express-Kupon (90 Euro) aus.

Bei einem Kurs unterhalb der Tilgungsschwelle, aber oberhalb der Barriere, erhalten Anleger nur den Kupon und die Laufzeit verlängert sich zumindest bis zum nächsten der jährlichen Bewertungstage (11.7.25), an denen die Tilgungsschwelle jeweils 5 Prozent sinkt. Bei einem Aktienkurs unter der Barriere entfällt der Kupon zunächst; er wird aber erinnert und nachgeholt, wenn die Bedingungen dafür wieder erfüllt sind. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, wird am finalen Bewertungstag (11.7.28) nur noch die Barriere betrachtet: Solange sie nicht unterschritten wird, erzielen Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.000 plus eventuell ausgefallene Kupons. Sollte die Aktie unter der Barriere schließen, erhalten Anleger eine Lieferung von Aktien nach Bezugsverhältnis (=1.000 Euro / Memory-Barriere).

ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die auf die strukturellen Wachstumstreiber intelligente Elektromobilität, grüne Industrie und erneuerbare Energien sowie Dekarbonisierung setzen aber es bei Infineon defensiv angehen wollen, können mit den Einkommensstrategien bereits im Szenario einer Seitwärtsbewegung attraktive Renditen erzielen und sind gegen zwischenzeitliche Kurskapriolen geschützt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen