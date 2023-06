Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in

Berlin sowie ausgewählten Stadt- und Landkreisen aus Thüringen, Sachsen,

Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg von immowelt zeigt:



- Angebotspreise in Berlin um knapp 3 Prozent gesunken; Rückgänge im Umland noch

deutlicher

- Zweistellige Rückgänge in mehreren Landeshauptstädten: Schwerin (-14,6

Prozent); Erfurt (-12,5 Prozent), Dresden (-10,8 Prozent)

- In allen 32 untersuchten Stadt- und Landkreisen Ostdeutschlands sinken die

durchschnittlichen Kaufpreise innerhalb eines Jahres

- Günstigste Eigentumswohnungen in ländlichen Regionen Sachsens





Der ostdeutsche Immobilienmarkt befindet sich im Wandel. Wer heute eine Wohnungin den neuen Bundesländern oder Berlin kauft, zahlt oftmals deutlich weniger alsvor einem Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt, in der diedurchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in 32 wichtigen Stadt- und LandkreisenOstdeutschlands untersucht wurden. Eigentumswohnungen sind demnach in allenanalysierten Kreisen günstiger als vor einem Jahr - in der Spitze beträgt derPreisrückgang sogar mehr als 14 Prozent."Der allgemeine Trend auf dem Immobilienmarkt ist auch in Berlin spürbar: DieHauptstadt ist günstiger als vor einem Jahr, sie bleibt aber hochpreisig", sagtFelix Kusch, immowelt Country Managing Director. "In vielen anderen Städten imOsten des Landes sind die Preisrückgänge sogar noch deutlicher und auch in denohnehin günstigen ländlichen Regionen sinkt das Preisniveau. In vielen KreisenOstdeutschlands ist der Immobilienkauf somit trotz erschwerterFinanzierungsbedingungen nach wie vor möglich."Minus von knapp 3 Prozent in Berlin, deutliche Einbrüche im UmlandWer eine Bestandswohnung in Berlin sucht, muss aktuell mit 5.139 Euro proQuadratmeter rechnen - das sind 2,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Allerdingsstiegen die Angebotspreise in der Hauptstadt in den ersten Monaten dieses Jahresbereits wieder leicht an, wie der immowelt Preiskompass (https://ots.de/T98XI5)zeigt. Wohneigentum in der Haupstadt schneint sich also preislich ehereinzupendeln, anstatt dauerhaft günstiger zu werden. Im benachbarten Potsdamsorgt die geographische Nähe zum angespannten Berliner Immobilienmarkt ebenfallsfür ein vergleichsweise hohes Preisniveau. Wohnungskäufer müssen in derbrandenburgischen Landeshauptstadt mit 5.198 Euro pro Quadratmeter rechnen.Damit ist Potsdam trotz eines Rückgangs von 6,2 Prozent nach wie vor dasteuerste Pflaster der Analyse.