Kreislaufwirtschaft braucht Automatisierung und KI / Regulierungsdiskussion und mangelnde Technologieoffenheit gefährden den Wirtschaftsstandort Deutschland (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Der Aufbau und das Management einer Kreislaufwirtschaft sind

für den Wirtschaftsstandort Deutschland essenziell. Kreislaufwirtschaft macht

die Industrie nachhaltiger, unabhängig von Rohstofflieferländern und resilient.

Doch der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft, die mit vernetzten Daten arbeitet,

braucht Automatisierung und KI. Schnell kann dabei aus Big Data Bad Data werden.



"Wir stellen uns den Zukunftsthemen und wollen diese in der Mess- und

Automatisierungstechnik mit vernetzten Daten und KI positiv gestalten", sagt

Prof. Michael Weyrich , Vorsitzender der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und

Automatisierungstechnik im Zuge der VDI-Konferenz Automation in Baden-Baden.

Doch Hemmnisse aus der Gesellschaft sowie politische Regulierungsdiskussionen

bremsen die KI-Entwicklung für den Industriestandort Deutschland aus.

Ingenieurinnen, Ingenieure sowie der Nachwuchs tragen hier eine besondere

Verantwortung. Weyrich erklärt: "Wir konzentrieren uns in der gesellschaftlichen

Diskussion auf Fragen der Ethik, des Rechts und der Regulierung, ohne die

konkreten technologischen Herausforderungen aufzuzeigen und uns für deren

technische Lösung zu begeistern. Ingenieurinnen und Ingenieuren widmen sich der

Gestaltung von Technologie und schaffen damit die Zukunft."





Forderung nach PragmatismusDer Appell nach Pragmatismus wird laut. "Zukunft der vernetzten Datenwelt und KIin der Mess- und Automatisierung funktioniert mit den Ingenieurinnen undIngenieuren, wenn wir genügend viele Personen für das Thema begeistern und diesenicht durch die offenen und ungeklärten Fragen zum Einsatz von neuenTechnologien erschrecken", so Weyrich, Leiter des Instituts fürAutomatisierungstechnik und Softwaresysteme an der Universität Stuttgart.Technologieoffenheit ist ein großes Thema in der Mess- undAutomatisierungstechnik. "Erst technologieoffen über die Möglichkeitennachdenken und dann die Technologien machen, die man aus rechtlichen undethischen Gründen auch umsetzen will", sagt Weyrich.Automatisierung als Enabler der NachhaltigkeitJetzt und in Zukunft sei die Digitalisierung und Automatisierung Enabler derNachhaltigkeit in allen Sektoren, meint Dr. Wilhelm Otten , Vorsitzender desInterdisziplinären Gremiums Digitale Transformation im VDI, Inhaber WottenConsulting. Der Aufbau und das Management der Kreislaufwirtschaft sind für denWirtschaftsstandort Deutschland entscheidend, denn 45 % des Primärenergiebedarfsdes Landes fließt in Produktion und Gewerbe. "Wesentliche Rohstoffe sind in