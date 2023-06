JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 850 dänischen Kronen belassen. Die klinischen Phase-III-Studiendaten zum neuen Medikament Cagrisema des Insulinherstellers beeindruckten zwar weiterhin, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch Phase-II-Daten des Konkurrenzprodukts Retatrutide von Eli Lilly könnten die Messlatte noch höher legen./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 20:03 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 20:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 141,9EUR gehandelt.